Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب دام لسنوات.. منى واصف تعود للدراما السورية

Lebanon 24
01-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1112710-638317993698174320.jpg
Doc-P-1112710-638317993698174320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستعود الفنانة منى واصف للمشاركة في الدراما السورية، وتحديدًا في مسلسل "أغمض عينيك"، الذي سيبدأ تصويره قريبًا بعد غياب دام لسنوات.

وسيبدأ تصوير العمل الاجتماعي في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد الملا، ولؤي النوري، ومن إخراج مؤمن الملا، ومن إنتاج شركة الأدهم للإنتاج والتوزيع الفني، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام.
Advertisement

وسيضم العمل أبرز نجوم سوريا، من بينهم: أمل عرفة، وعبدالمنعم عمايري، ووفاء موصللي، وحلا رجب، وفايز قزق؛ وأحمد الأحمد، وجابر جوخدار.

وبدأ طاقم العمل في الترويج للمسلسل، إذ نشر مخرج العمل، مؤمن الملا، منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" تزامنًا مع عيد ميلاده، وكتب: "إلى عامي الجديد، لحظة أهدت الوجود إليّ في فجر من أيلول، وكل عام وأنا على موعد مع الورق الأصفر، والثوب الجديد، إنه الخريف.. فيه تترقب السطور كلمات جديدة.. وها أنا ذا أستعد لإطلاق المشروع الدرامي (أغمض عينيك).. وحكاية لم تُحكَ بعد".

كما أعاد لؤي النوري، الذي يُعد مسلسل "أغمض عينيك" التجربة الكتابية الأولى له، مشاركة بوستر يجمع أبطال العمل: (منى واصف، وعبدالمنعم عمايري، وأمل عرفة)، وكتب معلقًا: "يارب".


وتأتي عودة "واصف" للدراما السورية، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في الأعمال العربية المشتركة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها: "الهيبة" في أجزائه الخمسة، و"أخيرًا"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2023. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:54 | 2023-10-02
00:15 | 2023-10-02
15:58 | 2023-10-01
14:32 | 2023-10-01
11:00 | 2023-10-01
08:00 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24