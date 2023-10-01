بعد غياب دام لسنوات.. منى واصف تعود للدراما السورية

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ستعود الفنانة منى واصف للمشاركة في الدراما السورية، وتحديدًا في مسلسل "أغمض عينيك"، الذي سيبدأ تصويره قريبًا بعد غياب دام لسنوات.وسيبدأ تصوير العمل الاجتماعي في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد الملا، ولؤي النوري، ومن إخراج مؤمن الملا، ومن إنتاج شركة الأدهم للإنتاج والتوزيع الفني، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام.وسيضم العمل أبرز نجوم سوريا، من بينهم: أمل عرفة، وعبدالمنعم عمايري، ووفاء موصللي، وحلا رجب، وفايز قزق؛ وأحمد الأحمد، وجابر جوخدار.وبدأ طاقم العمل في الترويج للمسلسل، إذ نشر مخرج العمل، مؤمن الملا، منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" تزامنًا مع عيد ميلاده، وكتب: "إلى عامي الجديد، لحظة أهدت الوجود إليّ في فجر من أيلول، وكل عام وأنا على موعد مع الورق الأصفر، والثوب الجديد، إنه الخريف.. فيه تترقب السطور كلمات جديدة.. وها أنا ذا أستعد لإطلاق المشروع الدرامي (أغمض عينيك).. وحكاية لم تُحكَ بعد".كما أعاد لؤي النوري، الذي يُعد مسلسل "أغمض عينيك" التجربة الكتابية الأولى له، مشاركة بوستر يجمع أبطال العمل: (منى واصف، وعبدالمنعم عمايري، وأمل عرفة)، وكتب معلقًا: "يارب".وتأتي عودة "واصف" للدراما السورية، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في الأعمال العربية المشتركة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها: "الهيبة" في أجزائه الخمسة، و"أخيرًا"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2023. (فوشيا)