نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)





وكشفت نادين من خلال الصورة عن دخول طليقها، والد ابنها البكر، حاتم حدشيتي، في علاقة حب جديدة، مبدية سعادتها بهذه العلاقة.

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وعلقت نادين على الصورة بالقول: "ابني ووالد ابني وحبيبة والد ابني وحبيبة ابني وأنا حبيبة الكل. الحياة حلوة اقرأها صح". نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".وكشفت نادين من خلال الصورة عن دخول طليقها، والد ابنها البكر، حاتم حدشيتي، في علاقة حب جديدة، مبدية سعادتها بهذه العلاقة.وعلقت نادين على الصورة بالقول: "ابني ووالد ابني وحبيبة والد ابني وحبيبة ابني وأنا حبيبة الكل. الحياة حلوة اقرأها صح".

كما ظهر في الصورة أيضا ابنها مارك برفقة حبيبته.



يذكر أن نادين تُشارك في مسلسل "عرابة بيروت" الذي يجري تصويره حاليا في لبنان، بمشاركة عدد كبير من الممثلين.











