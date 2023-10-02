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فنون ومشاهير

بينهم خمسة أطفال.. ممثلة معروفة تخسر 7 من أفراد أسرتها هذه صورهم

Lebanon 24
02-10-2023 | 03:13
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أعلنت الممثلة السورية مها المصري عبر حسابها على "فيسبوك" عن وفاة 7 أفراد من عائلتها بإعصار درنة، وكتبت: 
 
"إنا لله وإنا إليه راجعون  
الله ما أعطى والله ما أخد وكل شيء بقضاء رب العالمين
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إبن أختي وزوجتو وأولادو الخمسة فقدناهم بإعصار درنة الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة 
الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد ياحبيبتي ونحتسبهم من الشهداء 
شكراً لكل مين ساندنا من الزملاء ولكل ين وقف معنا بليبيا الكل ما قصر انشالله ما بتشوفو مكروه".
 
 
 
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