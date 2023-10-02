بينهم خمسة أطفال.. ممثلة معروفة تخسر 7 من أفراد أسرتها هذه صورهم

أعلنت الممثلة السورية مها المصري عبر حسابها على "فيسبوك" عن وفاة 7 أفراد من عائلتها بإعصار درنة، وكتبت:

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"إنا لله وإنا إليه راجعونالله ما أعطى والله ما أخد وكل شيء بقضاء رب العالمينإبن أختي وزوجتو وأولادو الخمسة فقدناهم بإعصار درنة الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنةالله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد ياحبيبتي ونحتسبهم من الشهداءشكراً لكل مين ساندنا من الزملاء ولكل ين وقف معنا بليبيا الكل ما قصر انشالله ما بتشوفو مكروه".