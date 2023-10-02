فنان مصري شهير جداً يعتزل التمثيل نهائياً!

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أعلن الفنان المصري القدير لطفي لبيب اعتزاله التمثيل نهائيا بسبب معاناته من أزمة صحية ألمّت به مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيستكمل رحلة علاجه في الأيام المقبلة.وقال لبيب، 76 سنة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه لن يمارس الفن مرة أخرى، وأنه سيتفرغ لاستكمال علاجه بعد تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بجلطة في الآونة الأخيرة.