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فنون ومشاهير
طليقة وائل كفوري تهدّد وتثير الجدل: "إذا حكيت رح تكون نهايتك"!
Lebanon 24
02-10-2023
|
14:13
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أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، الجدل بعد نشرها عبارات مُبهمة على خاصية "الستوري" في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الإثنين.
وكتبت بشارة على 3 صور بخلفية سوداء متتالية: "المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك".
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وفيما لم تذكر لمن وجّهت تهديدها، راح رواد مواقع التواصل يخمّنون إذا ما كانت تقصد طليقها أم شخصًا آخر.
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