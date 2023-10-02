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فنون ومشاهير

طليقة وائل كفوري تهدّد وتثير الجدل: "إذا حكيت رح تكون نهايتك"!

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:13
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أثارت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، الجدل بعد نشرها عبارات مُبهمة على خاصية "الستوري" في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الإثنين.

وكتبت بشارة على 3 صور بخلفية سوداء متتالية: "المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك".
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وفيما لم تذكر لمن وجّهت تهديدها، راح رواد مواقع التواصل يخمّنون إذا ما كانت تقصد طليقها أم شخصًا آخر.
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