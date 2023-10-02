وسط معركة لحضانة طفلتيهما.. صوفي تيرنر تبرز وثائق جديدة ضد جو جوناس

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كشفت صوفي تيرنر في وثائق المحكمة أن زوجها جو جوناس كان يحلم ببناء مستقبل مع ابنتيهما في إنكلترا، وذلك في رسالة كتبها قبل فترة قصيرة من طلب الطلاق.وفي التفاصيل، تقول تيرنر إنّ جو كتب رسالة إلى صاحب أحد المنازل في والينجفورد، أكسفورد في محاولة لإقناعه ببيعهم منزله، في تاريخ 16 حزيران، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من تقديمه طلب الطلاق.وكتب جوناس: "عندما قررت أنا وزوجتي قضاء المزيد من الوقت في المملكة المتحدة والبحث عن منزل دائم، أعربت ابنتنا عن ثلاثة متطلبات أساسية: أن يكون لديها دجاج ومهر ومنزل ويندي".وأشار جو في رسالته إلى أنّهم رأوا منازل كثيرة، لكن هذا المنزل سحرهم فور أن رأوه، مضيفاً: "أعتقد حقاً أنني وصوفي سنتمكن للسنوات الطويلة القادمة من الاعتناء بالسحر الذي خلقه هذا المكان وتكريمه".كما كشف النجم أنّه يستطيع تخيّل نفسه يقوم بنزهات هناك مع ابنتيه الصغيرتين ويلا (ثلاث سنوات) ودلفين (14 شهراً) إلى جانب "حديقة المنزل المسورة الجميلة".وأضاف: "والد زوجتي بستانيّ يحبّ هذا المجال وقد أعجبته حديقة الخضار لديك كثيراً، لذا فموافقته مهمة جداً".ويبدو أن الرسالة لاقت استحسان صاحب المنزل الذي قبل عرض الثنائي وقد وضعوا دفعة أولية على المنزل قدرها حوالي 914 ألف دولار في 7 تموز، أي قبل شهرين فقط من انفصالهما.يأتي هذا الدليل وسط معركة حضانة فوضوية يخوضها الثنائي بعدما كانت تيرنر قد اتهمت زوجها باختطاف ابنتيهما واحتجازه جوازي سفرهما ومنعهما من العودة إلى إنكلترا.ونتيجة ذلك، قدّمت النجمة التماساً تطالب فيه جو جوناس بإعادة ابنتيهما إلى إنكلترا، الذي يُعدّ مكان إقامتهما الدائم، وفقاً لما اتفق عليه الثنائي سابقاً.