ببطن مكشوف.. كارلا حداد تخضع لجلسات تجميلية (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت كارلا داخل عيادة تجميل ببطن مكشوف وتخضع لجلسات لتنحيف الخصر.

Advertisement

يُذكر ان كارلا ستعود بموسم جديد من برنامح The Stage على شاشة الـ lbci.



