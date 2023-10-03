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فنون ومشاهير

ببطن مكشوف.. كارلا حداد تخضع لجلسات تجميلية (صور)

Lebanon 24
03-10-2023 | 01:52
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت كارلا داخل عيادة تجميل ببطن مكشوف وتخضع لجلسات لتنحيف الخصر.
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يُذكر ان كارلا ستعود بموسم جديد من برنامح The Stage  على شاشة الـ lbci.

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