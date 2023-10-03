28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ببطن مكشوف.. كارلا حداد تخضع لجلسات تجميلية (صور)
Lebanon 24
03-10-2023
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت كارلا داخل عيادة تجميل ببطن مكشوف وتخضع لجلسات لتنحيف الخصر.
Advertisement
يُذكر ان كارلا ستعود بموسم جديد من برنامح The Stage على شاشة الـ lbci.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
07:08 | 2023-10-02
02/10/2023 07:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
Lebanon 24
ترّقبوا.. هذا ما قرّره صرّافون في سوق الدولار
14:18 | 2023-10-02
02/10/2023 02:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفوه على طريق المطار... وأرسلوا فيديو لعائلته!
Lebanon 24
خطفوه على طريق المطار... وأرسلوا فيديو لعائلته!
07:14 | 2023-10-02
02/10/2023 07:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"إذا حكيت رح تكون نهايتك"... هل عاد الخلاف بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة؟ (صور)
Lebanon 24
"إذا حكيت رح تكون نهايتك"... هل عاد الخلاف بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة؟ (صور)
06:22 | 2023-10-02
02/10/2023 06:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تهدّد وتثير الجدل: "إذا حكيت رح تكون نهايتك"!
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تهدّد وتثير الجدل: "إذا حكيت رح تكون نهايتك"!
14:13 | 2023-10-02
02/10/2023 02:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:54 | 2023-10-03
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
03:29 | 2023-10-03
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
02:50 | 2023-10-03
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
00:43 | 2023-10-03
على طريقتها الخاصة.. اليسا تستقبل "تشرين" بقميص النوم! (صور)
23:00 | 2023-10-02
منى زكي وبلقيس فتحي تتألقان بالأحمر في عروض باريس للموضة
16:00 | 2023-10-02
وسط معركة لحضانة طفلتيهما.. صوفي تيرنر تبرز وثائق جديدة ضد جو جوناس
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
03/10/2023 13:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
03/10/2023 13:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
03/10/2023 13:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24