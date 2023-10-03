بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)

انتشر مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل لاجتماعي للمذيعة ساندرا أيوب وهي تتلقى اتصالات من المشاهدين لابداء آرائهم بشأن الألعاب التي كانوا يلعبونها في صغرهم وذلك ضمن إحدى فقرات برنامج الـ morning talk عبر شاشة الـ lbci.



واتصل أحد الأشخاص على الهواء عرّف عن نفسه بأنه يدعى مارون من صيدا، لترحب به ساندرا وبكل أهل الجنوب، إلا أنه فاجأها بالقول: "بس بدي قلك بشو كنا نلتهي باللعب نحنا وصغار، كانت جارتنا حد مننا كنا ولاد 5 6 سنين 7 سنين أكتر شي كانت تقعدني بحضنها وتلعبني بصدرها".

فصدمت ساندرا بما سمعته وكانت سريعة البديهة فبادرته بالقول: "شكرا لاتصالك".