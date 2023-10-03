يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأظهرت الصور حديقة منزل علامة في وسط بيروت. ولفت المتابعون فخامته.

Advertisement

إليكم تفاصيل عنه:

يقع منزل الفنان راغب علامة في وسط بيروت ويتألف من طابقين ويجمع بين الطابع الكلاسيكي والموديرن في الديكور، وهو لا يقل ثمنه عن مليون دولار.



صمم ديكور المنزل المهندسة ميساء كلش بإشراف من دار "لو ميريديان الإيطالي"، وكان راغب صرّح في مقابلة صحفية أنه وضع لمساته الخاصة في كل مكان في المنزل، من الألف إلى الياء.



ويضم المنزل حديقة خلابة مليئة بالأشجار خاصة النخيل والتي تضفي الظل والجاذبية في أرجاء الحديقة؛ وهو المكان الذي يقضي فيه راغب الكثير من الوقت مع زوجته وأولاده؛ وتضم الحديقة منطقة جلوس تحتوي على كنبة وعدد من الكراسي .



كما أنّها مكان يتيح ممارسة الرياضة، بالاضافة الى ضمّها حوض السباحة.



كما يحتوي المنزل على شُرفة كبيرة تطل على التراس لمزيد من الاسترخاء والراحة والاستمتاع أثناء الجلوس بها.



هذا التراس يطل على الحديقة، ولديه اشبه بجيم منزلي يضم عدد من المعدات الرياضية والتي ظهر علامة في أكثر من فيديو وهو يمارس فيه الرياضة سواء مع ابنه خالد أو زوجته جيهان، ويتمتع المكان بإطلالته المميزة على الحديقة.



