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فنون ومشاهير
الملايين في جعبة نجوى كرم
Lebanon 24
03-10-2023
|
08:00
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حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع اليوتيوب. والألبوم تضمن 7 أغنيات، صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمسة ملايين مشاهدة، وهي من كلمات عامر لاوند، و ألحان وتوزيع علي حسّون.
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الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، والحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت ثلاثة ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.
ويضم الألبوم أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.
وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي. الألبوم من إنتاج شركة روتانا وقد طرح عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.
ومن جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، وستتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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