بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدانهم في كارثة درنة.. ممثلة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد عائلتها!

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أعلنت الممثلة السورية مها المصري وفاة 7 من أفراد عائلتها في مدينة درنة المنكوبة وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدانهم إثر الفيضانات التي اجتاحت المدينة الليبية وأغرقتها.وكتبت الفنانة الشهيرة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد، وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة".كما دعت لشقيقتها بالصبر، وكتبت "الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء".كذلك، توجهت بالشكر لكل من ساندها ومن وقف إلى جوار الشعب الليبي. (العربية)