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فنون ومشاهير

بعد شفائها من السرطان... هل تعود دينا حايك إلى الفنّ؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 11:49
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تحبّ الفنانة دينا حايك التحدّث عن فترة مرضها من ناحية إيجابية، مشيرة إلى أنه أصبح من الماضي. ورأت أن الدعم النفسي خلال مرحلة المرض من أهم أسباب قوة الشفاء منه.

ودعت الحايك المرأة التي تصاب بمرض السرطان للتسلّح بالتفاؤل خلال فترة العلاج؛ لكي تنتصر عليه.
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وعما إذا كانت قد تابعت خلال فترة مرضها معالجا أو طبيبا نفسيا، أكدت حايك أنها لم تلجأ إلى أيّة مساعدة نفسية، بل حاولت أن تدرّب نفسها على الطاقة الإيجابية والتفاؤل.

وقالت: "كنت أردّد بيني وبين نفسي بأنّ هذه المرحلة سوف تقطع، وساعدني إيماني على تخطي المرحلة".

وعن النصائح التي تقدّمها للمرأة في شهر التوعية من سرطان الثدي، تقول الفنانة: "أشكر الله على كل شيء. كانت التجربة قاسية. تعلّمت أن الصحة أهم أمر في حياة الإنسان".

ونوهت دينا لأهمية عمل الصورة الاشعاعية "الماموغرام"، وأن تنفذها المرأة وتواجه نتيجتها مهما كانت، إذ كلما كان اكتشاف المرض مبكراً كانت نسبة الشفاء منه عالية.

وحول جديدها الفني، كشفت دينا حايك أنها أخذت فترة استراحة من الفن قبيل تلقيها العلاج، ولكنها حاليًا تستعدّ للعودة إلى الفنّ بمجموعة أعمال ستبصر النور قريبًا. (فوشيا)
 
 
 
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