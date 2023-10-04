مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)

دخل المخرج اللبناني إيلي الرموز القفص الذهبي واحتفل بزواجه من الشابة جيسي شاهين، بحضور افراد من عائلتهما واصدقائهما ووجوه معروفة في الفن والإعلام.



ولفتت العروس الأنظار بفستانها الأبيض وجمالها.

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يذكر أن رموز برز إسمه مؤخراً بعدة أعمال أهمها: لو "ما التقينا" ، "لغز الأقوياء"، وقريباً مسلسل "نزيف" من بطولة ماريتا الحلاني، اسماعيل تمر، يوسف حداد، تاتيانا مرعب، جوي سلامة ومن العراق محمد الأمير بالاضافة الى نخبة من ألمع نجوم الشاشة اللبنانية والعربية.





