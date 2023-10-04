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فنون ومشاهير

مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:04
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دخل المخرج اللبناني إيلي الرموز القفص الذهبي واحتفل بزواجه من الشابة جيسي شاهين، بحضور افراد من عائلتهما واصدقائهما ووجوه معروفة في الفن والإعلام.

ولفتت العروس الأنظار بفستانها الأبيض وجمالها.
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يذكر أن رموز برز إسمه مؤخراً بعدة أعمال أهمها: لو "ما التقينا" ، "لغز الأقوياء"، وقريباً مسلسل "نزيف" من بطولة ماريتا الحلاني، اسماعيل تمر، يوسف حداد، تاتيانا مرعب، جوي سلامة ومن العراق محمد الأمير بالاضافة الى نخبة من ألمع نجوم الشاشة اللبنانية والعربية.


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