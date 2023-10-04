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فنون ومشاهير
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
04-10-2023
|
02:02
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للمرة الأولى، أعلن فارس كرم عن طلاقه من زوجته عبر منصة "بلينكس" لكنه رفض الخوض في التفاصيل التي كانت السبب في الوصول إلى الانفصال.
وأكد كرم طلاقه والبدء بمعاملات الانفصال بعد زواج استمر 3 سنوات من زوجته هبة عزيز وبحسب المعلومات التي انتشرت فإن المشاكل بين الزوجين كبرت كثيراً.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا نبأ انفصال كرم عن زوجته هبة عزيز بسبب خلافات عديدة اندلعت بينهما ووصلت بهما إلى طريق مسدود والبدء بمعاملات الطلاق رسمياً.
ووفق صفحة (شربليتا) المختصة بأخبار الفن والفنانين فان أسباب الانفصال كثيرة، ومنها الاختلاف في وجهات النظر والتراكمات التي كانت تحصل بين الثنائي، من بينها رغبة كرم في تكبير اسرته وانجاب المزيد من الاولاد، بالمقابل رفض زوجته لهذا الامر".
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