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فنون ومشاهير

لا تعرف نشيد بلادها: فنانة عربية شهيرة تتعرّض للهجوم.. بدلت الكلمات بأخرى شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:16
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غنت الفنانة العراقية، شذى حسون، كلمات النشيد الوطني لبلادها، بكلمات أخرى تماماً ما عرضها لانتقادات واسعة.

وفي التفاصيل، أثناء أدائها النشيد الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، في افتتاح الدورة الأولى من "مهرجان العراق الدولي"، قالت حسون: "هل أراك ناعماً منعماً.. وسالماً مكرماً" بدلاً من "سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً".
 
 
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هذه الأخطاء أثارت موجة انتقادات وسخرية واسعة بين العراقيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما هاجمها آخرون كونها ترأس هذا المهرجان ولا تعرف كلمات نشيد بلادها، ووصفوا ما حدث بـ"المهزلة".

فيما راح آخرون للسخرية من كلمة ناعماً منعماً، مشيرين إلى "أدوات الحلاقة"، وكتب آخرون "نعيماً ناعماً".

وتقول كلمات القصيدة التي كتبها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ولحّنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934:

موطني... موطني.. الجلالُ والجمالُ والسناءُ والبهاءُ

في رُباكْ... في رُباكْ.. والحياةُ والنجاةُ والهناءُ والرجاءُ

في هواك... في هواك.. هل أراكْ... هل أراكْ.. سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً؟.

وكانت الفنانة شذى حسون قد أعلنت عن انطلاق "مهرجان العراق الدولي" خلال تواجدها في القاهرة، قائلة: "حبيت أصرّح بإعلان المهرجان من مصر، سأقيم عراق Awards، هيكون أول مهرجان عربي تكريمي وهنكرّم فيه أحسن فنان وأحسن مطرب وأحسن ممثل، لأول مرة هيكون في هذا النوع من المهرجانات في العراق، خاصة في بغداد".(العربية)

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