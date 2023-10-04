Advertisement

فنون ومشاهير

"دخلت المستشفى على رجليّ وخرجت على كرسي".. فنان عربي شهير يكشف حالته الصحية (صورة)

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1113559-638320169603718008.jpeg
Doc-P-1113559-638320169603718008.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح الموسيقار المصري حلمي بكر تفاصيل وضعه الصحي، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيراً إلى أن الأطباء أكدوا له أن حالته النفسية السيئة جعلته يمرض، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء، حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.
Advertisement

وقال بكر: "بطلب من ربنا الشفاء، أنا دخلت المستشفى على رجلي وخرجت على عجلة، رجلي حرقاني على طول، ولما عملت التحاليل، الدكاترة قالولي مفيش حاجة عندك أنت نفسياً مش مظبوط، ولما ربنا يريد تاني هقف على رجليّ، والحمد لله حب الناس بيهون جزء من نفسيتي".
 
 
 
وكانت أخبار قد انتشرت في الفترة الأخيرة عن إصابة حلمي بكر بالاكتئاب، بسبب عدم سؤال نجوم الفن عنه، وهو ما عرّضه لأزمة نفسية حادة، حيث قال الموسيقار سليم سحاب إنه تواصل مع بكر، ولكن أثناء مكالمته معه شعر بسوء حالته النفسية، ولذلك طالب نجوم الفن بضرورة السؤال عن الموسيقار حلمي بكر، والتقرّب منه حتى لا تتدهور حالته النفسية والصحية.

ورداً على تصريحات سليم سحاب، والتي أثارت حالة من الجدل وقتها، حرص حلمي بكر على أن يطمئن الجمهور على صحته، قال إنه يتمتع بصحة جيدة إلى حدٍ ما، وكل ما يتردّد حول تدهور حالته الصحية غير صحيح بالمرة، مؤكداً: "أنا كويس وبخير، وزعلان من كل اللي قال عليا كلام موش صحيح". (لها)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:16 | 2023-10-04
02:46 | 2023-10-04
02:02 | 2023-10-04
00:24 | 2023-10-04
00:04 | 2023-10-04
23:00 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24