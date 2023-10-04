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فنون ومشاهير
باسل خياط يبحث عن الحب في الرياض
Lebanon 24
04-10-2023
|
08:00
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يبدو أن موسم الرياض الجديد الذي أعلن عنه قبل أيام سيشهد عدداً كبيراً من المفاجآت سواء بحفل الإفتتاح الذي سيضم عدداً من نجوم العالم أو بالعروض التي سيشهدها الجمهور خلال الموسم المنتظر.
ويستعد باسل خياط حالياً للسفر إلى المملكة العربية السعودية لبداية التحضيرات لعرضه المسرحي الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بموسمه الرابع الذي إنطلق تحضيراته قبل فترة ليست قصيرة .
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وقد وافق باسل على المشاركة بموسم الرياض بمسرحية "حلم ليلة صيف " التي تحمل الطابع الكوميدي والرومانسي أيضا كما أنها لا تخلو من الإستعراضات.
والعمل مأخوذ عن رواية لشكسبير تتحدث عن محاولات الأبطال للوصول إلى حبهم الحقيقي برغم الفوضى التي يعيشها كل منهم .ويعتبر باسل خياط أول نجم سوري يقد عرضه المسرحي خلال موسم الرياض لهذا العام. (نواعم)
المصدر: نواعم
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