توقيف زوجة ممثل... هو أيضاً هارب من وجه العدالة!

أوقفت أجهزة الأمن التركية غادة نجيب زوجة الفنان المصري الهارب من وجه العدالة هشام عبدالله لـ"أسباب سياسية" وفق قوله.



وقد ناشد زوجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا إطلاق سراح زوجته.



يُشار إلى أن نجيب، سورية الأصل لكنها من مواليد القاهرة، أسقطت عنها السلطات المصرية، الجنسية بسبب إقامتها خارج البلاد لفترة، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات بتهمة متصلة بأمن البلاد.

وسبقت عملية الاعتقال تحذيرات من السلطات التركية تدعوها للتوقف عن الكتابة والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها رفضت. (العربية)