ماغي بو غصن في رسالة رومنسية لزوجها: "الصعب كان كتير بس قطعناه سوا"

كتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على موقع "إكس"، لمناسبة عيد زواجها من المنتج جمال سنان ما يلي: "20 سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علينا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي".



وأضافت: "بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع نتصالح، لأنه مكانتك بقلبي كبيرة، ولأنه الاستمرارية والحب قرار وفعل. الله يخليلنا اياك".

Happy 20th anniversary my love @sanan_jamal ♥️



٢٠ سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علنيا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي.

بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع… pic.twitter.com/Vx0Q1utRe5 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 4, 2023 Advertisement