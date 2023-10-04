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فنون ومشاهير

ماغي بو غصن في رسالة رومنسية لزوجها: "الصعب كان كتير بس قطعناه سوا"

Lebanon 24
04-10-2023 | 11:52
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كتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها على موقع "إكس"، لمناسبة عيد زواجها من المنتج جمال سنان ما يلي: "20 سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر..  الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علينا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي". 

وأضافت: "بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع نتصالح، لأنه مكانتك بقلبي كبيرة، ولأنه الاستمرارية والحب قرار وفعل. الله يخليلنا اياك".
 
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