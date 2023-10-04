ماغي بو غصن في رسالة رومنسية لزوجها: "الصعب كان كتير بس قطعناه سوا"

Happy 20th anniversary my love @sanan_jamal ♥️
٢٠ سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علنيا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي.
بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع… pic.twitter.com/Vx0Q1utRe5
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 4, 2023
Happy 20th anniversary my love @sanan_jamal ♥️
٢٠ سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علنيا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدّي وسندي.
بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يومية على تفاصيل صغيرة، ونرجع… pic.twitter.com/Vx0Q1utRe5