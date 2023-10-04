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فنون ومشاهير

تامر حسني برسالة خاصة لـ "حبايبه من لبنان".. وهذا السبب

Lebanon 24
04-10-2023 | 16:00
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دعم الفنان المصري تامر حسني حملة خيرية اطلقها مجموعة شباب لبنانيين، اذ اعاد مشاركة مقطع فيديو كان الشبان قد نشروه لإطلاع الجمهور على الحملة.

 
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وارفق تامر الفيديو بتعليق كتب فيه: "حبايبي الغاليين محبيني في لبنان انا فخور بيكم فوق الوصف و بجد متشرف ان محبيني بالطيبه و الرحمه دي من كل قلبي بشكركم على اكبر حمله خيريه لصالح الاطفال المحتاجين".

 

وقال "اكيد كل الناس اللي شافوا مجهودكم دلوقتي حبوكوا و احترموا اللي قدمتوه و اكيد بيدعولكم ، انا كمان بدعيلكم من كل قلبي الله يفرحكم زي ما فرحتوا كل طفل محتاج يفرح".

 

وختم تامر "شكراً يا غاليين و ياريت كلنا نعمل كده في كل بلد لخدمة اهالينا و اطفالنا المحتاجين و شكراً على كلامكم الغالي اللي قولتوه في حقي ده كتير عليا اوي شكراً حبايب قلبي جزاكم الله كل الخير". (الجديد)

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