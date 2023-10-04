تامر حسني برسالة خاصة لـ "حبايبه من لبنان".. وهذا السبب

دعم الفنان المصري تامر حسني حملة خيرية اطلقها مجموعة شباب لبنانيين، اذ اعاد مشاركة مقطع فيديو كان الشبان قد نشروه لإطلاع الجمهور على الحملة.

وارفق تامر الفيديو بتعليق كتب فيه: "حبايبي الغاليين محبيني في لبنان انا فخور بيكم فوق الوصف و بجد متشرف ان محبيني بالطيبه و الرحمه دي من كل قلبي بشكركم على اكبر حمله خيريه لصالح الاطفال المحتاجين".

وقال "اكيد كل الناس اللي شافوا مجهودكم دلوقتي حبوكوا و احترموا اللي قدمتوه و اكيد بيدعولكم ، انا كمان بدعيلكم من كل قلبي الله يفرحكم زي ما فرحتوا كل طفل محتاج يفرح".

وختم تامر "شكراً يا غاليين و ياريت كلنا نعمل كده في كل بلد لخدمة اهالينا و اطفالنا المحتاجين و شكراً على كلامكم الغالي اللي قولتوه في حقي ده كتير عليا اوي شكراً حبايب قلبي جزاكم الله كل الخير". (الجديد)