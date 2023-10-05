ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء مهرجان العراق الدولي الذي أقيم مؤخرا والذي كرّم مجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين العرب عبر منحهم درعا تكريميا.



ومن بين الفيديوهات، نشرت منصة ET بالعربي، عبر انستغرام، مقطع فيديو وثق لقاء الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل العراقي الكسندر علوم زوج الفنانة رحمة رياض، اللذان ظهرا وهما يقبلان بعضهما ويرقصان خلال الحفل ويلتقطان الصور التذكارية.



هذا الفيديو، سبب هجوما من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على دانييلا و الكسندر اذ اعتبروا ان تصرفهما غير لائق، لا سيما الاحتفال والرقص، في حين لا تزال البلاد في حالة حداد بعد حريق زفاف الحمدانية الذي راح ضحيته المئات.

ومن بين التعليقات: "مابيكم واحد استحى من فاجعه حريق الحمدانيه ماعبر اسبوع ؟ ارواح راحت محروگه بعرس و عرسان منهارين و تحتفلون بكل بذاءه والله عجب".



وجاء في تعليق آخر: " ناس متستحي مسوين مهرجان ودك وركص. والعالم مفجوعه بعدهه"



في حين دافع البعض عنهما، اذ جاء في احد التعليقات: " الي مات الله يرحمه الحياة ماتتوقف على حد ابدا هاي الدنيه يوم بكي ويوم فرح".



في المقابل، تساءل عدد من المتابعين عن طبيعة العلاقة بين دانييلا والكسندر اذ انهما بديا مقربان من بعضهما، كما تسائل آخرون عن موقف الفنانة العراقية، رحمة رياض زجوة الكسندر حول الموضوع.



اذ جاء في بعض التعليقات: " على سيرة رحمة رياض ليش مانها عايشة مع زوجها في أمريكا".و"وينك رحمه رياض شوفي جوزكك".(الجديد)



