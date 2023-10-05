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فنون ومشاهير
عادل إمام تنبأ بوفاة فنان وبكى عليه.. "إنت ميت ميت"!
Lebanon 24
05-10-2023
|
01:34
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تشهد الأعمال السينمائية بعض الكواليس المثيرة، يُكشف عن بعضها بعد مرور سنوات طويلة، لعل أبرزها ما حدث في فيلم "حنفي الأبهة"، الذي قام ببطولته النجم المصري عادل إمام وفاروق الفيشاوي.
أمر غريب
ذلك الفيلم الذي شهد أمرا غريبا كشفت عنه السيدة منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، الذي شارك مع عادل إمام في العمل، وقدم في الأحداث شخصية "خيري".
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فقد أكدت ابنة الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني أن والدها كان صديقا مقربا للغاية من عادل إمام، ونشأت بينهما كيمياء مشتركة بعد التعاون الفني.
وأوضحت أن عادل إمام أجاب من قبل عن سؤال يتعلق بأكثر أمر أثر فيه خلال مشواره، معتبرا أن وفاة زميله مجدي وهبة هي أكثر ما أثر فيه.
وأرجع الزعيم السبب إلى ما حدث في فيلم "حنفي الأبهة"، حيث كانت هناك جملة في السيناريو يقولها عادل إمام لمجدي وهبة، وذلك أثناء مواجهتهما معا، حيث يقول عادل إمام الذي يجسد شخصية "حنفي الأبهة" لمنافسه "إنت ميت ميت يا خيري"، ليفاجأ الجميع بوفاة مجدي وهبة بعد هذا المشهد بأسبوعين.
نجاح كبير
وهو ما أثر للغاية على عادل إمام، بعدما شعر أنه تنبأ بوفاة زميله، الأمر الذي دفعه للبكاء، حينما تذكر ما حدث بينهما، ورحيل زميله بعد تلك الكلمات.
يشار إلى أن فيلم "حنفي الأبهة" عرض عام 1990، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، فيما توفي مجدي وهبة في الرابع من فبراير من نفس العام، وقت عرض الفيلم.(العربية)
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