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فنون ومشاهير

قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:33
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شهدت الحلقة 71 من مسلسل "كريستال" تطورات جديدة، الا انها تعرضت للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، حيث قامت الممثلة ستيفاني عطالله "فاي" في المشهد الأخير من الحلقة بتقبيل الممثل السوري محمود نصر "جواد" بطريقة حميمة، ويراها زوجها الممثل السوري خالد شباط "باسل".
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وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض للقبلة، فمنهم من اعتبر ان الحب سينتصر في المسلسل، في حين انتقدها البعض الآخر واعتبرها جريئة جدا واتهموا "فاي" بالخيانة.
 
 
 
 
علما ان مسلسل "كريستال" شهد قبلات عديدة بين أبطاله ما عرضه للانتقادات واعتبار العديد من المشاهدين انها لا تُناسب المجتمعات العربية.

ويُحقق كريستال نجاحا كبيرا منذ بدء عرضه وهو يضم نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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