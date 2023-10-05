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فنون ومشاهير
توقيف زوجة فنان عربي شهير في تركيا.. فيديوهات مسيئة واتصالات غامضة! (صور)
Lebanon 24
05-10-2023
|
03:17
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لم تعلن السلطات التركية حتى الآن سبب اعتقال الناشطة غادة نجيب، زوجة الفنان المصري الموالي لجماعة الإخوان هشام عبد الله، الا ان بعض المعلومات ظهرت مؤخرا تتحدث عن الموضوع.
معلومات كاذبة عن مصر
فقبل يومين، ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب صابوني، سورية الأصل، ليعلن زوجها أن سبب التوقيف يرجع لأسباب سياسية.
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لكن المعلومات التي كشفت عنها مصادر لـ"العربية "، أكدت أن توقيف زوجة الفنان المصري واحتجازها، جاء لمعرفة صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، حيث تدور الشكوك حول علاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت السلطات الفرنسية القبض عليها مؤخرا بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.
ترحيل وإبعاد
وبحسب المعلومات أيضا فقد قامت السلطات التركية وعقب القبض عليها بترحيل زوجة الفنان المصري إلى سجن ملاطية الذي يبعد عن إسطنبول بمسافة ألف كيلومتر، وهو ما يزيد الشكوك أكثر حول نية أنقرة في ترحيلها وإبعادها خارج البلاد.
يشار إلى أن زوجة الفنان المصري اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة يوم 3 شباط من عام 1972 سورية الأصل، أسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.(العربية)
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