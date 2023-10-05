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فنون ومشاهير
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
05-10-2023
|
05:40
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تُوفي عبدالله جرجس غصين، والد زوجة الفنان نقولا الأسطا.
وقد نعى الأخير عمّه، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "نفسك بالسما يا عمّي".
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نقولا الاسطا
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