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فنون ومشاهير

الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)

Lebanon 24
05-10-2023 | 05:40
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تُوفي عبدالله جرجس غصين، والد زوجة الفنان نقولا الأسطا.
 
وقد نعى الأخير عمّه، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "نفسك بالسما يا عمّي".
 
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نقولا الاسطا

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