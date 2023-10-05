27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دريد لحام بخير
Lebanon 24
05-10-2023
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وفاة الممثل السوريّ دريد لحام، غير أنّ الإعلامي عبدالله ذبيان نفى هذا الخبر، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":
"مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص... وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها.
Advertisement
الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته!
اتصلت شخصياً وتم الاطمئنان على سلامته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا وهما يرقصان ويقبلان بعضهما.. دانييلا رحمة تُثير الجدل بتصرفها مع زوج فنانة شهيرة (فيديو)
00:09 | 2023-10-05
05/10/2023 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء وتُنافس والدتها جمالا: ابنة ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صور)
00:40 | 2023-10-05
05/10/2023 12:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
05:40 | 2023-10-05
05/10/2023 05:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
مصرفٌ في لبنان "يفاجئ" زبائنه.. ماذا فعل؟
02:15 | 2023-10-05
05/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين محمود نصر وستيفاني عطالله في "كريستال" تُشعل المواقع.. والجمهور غاضب! (فيديو)
02:33 | 2023-10-05
05/10/2023 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:25 | 2023-10-05
من أمام حوض السباحة... هكذا "تختتم" ميريام فارس "فصل الصيف" (صور)
05:47 | 2023-10-05
فضيحة كادت أن تنهي زواجه منذ حوالي 20 عامًا... الخيانة تُبكي ديفيد بيكهام!
05:40 | 2023-10-05
الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً وزوجته: "نفسك بالسما" (صورة)
04:42 | 2023-10-05
أخفته لسنوات.. زوجة نيكولا ساركوزي عارضة الأزياء الشهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير (فيديو)
03:50 | 2023-10-05
راغب علامة يُفاجئ الجمهور بلياقته البدنية.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنه خالد (فيديو)
03:17 | 2023-10-05
توقيف زوجة فنان عربي شهير في تركيا.. فيديوهات مسيئة واتصالات غامضة! (صور)
فيديو
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
05/10/2023 18:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
05/10/2023 18:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
05/10/2023 18:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24