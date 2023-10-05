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فنون ومشاهير

دريد لحام بخير

Lebanon 24
05-10-2023 | 10:04
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انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وفاة الممثل السوريّ دريد لحام، غير أنّ الإعلامي عبدالله ذبيان نفى هذا الخبر، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":
 
"مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص... وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها.
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الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته!
اتصلت شخصياً وتم الاطمئنان على سلامته".
 
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