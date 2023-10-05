انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وفاة الممثل السوريّ دريد لحام، غير أنّ الإعلامي عبدالله ذبيان نفى هذا الخبر، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":



Advertisement الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته!

اتصلت شخصياً وتم الاطمئنان على سلامته". "مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب المفتن دوره الرخيص... وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها.الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته!اتصلت شخصياً وتم الاطمئنان على سلامته".