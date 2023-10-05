ممثلة شابة تكشف مرضها: أنا زهقت (صورة)

أثارت الفنانة المصرية آيتن عامر قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية، بعد مشاركتها مقطع فيديو تكشف فيه استعانتها بالمحاليل في المنزل.

وشاركت آيتن مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" يظهر فيه أحدهم يعلق لها المحاليل الطبية في المنزل، وعلَّقت: "أنا زهقت".

وقبلها بساعات، شاركت آيتن سلسلة منشورات غامضة، جاء في أحدها: "لا تبرر، دع مسيء الظن يأكل نفسه"، وكتبت في منشور آخر: "متتجاهلش الإشارات الربانية وتستغبي.. مش لازم تشرب البحر عشان تتأكد أنه مالح".على الصعيد الفني، تعاقدت آيتن مع بيومي فؤاد على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب"، وهو التعاون الثاني الذي يجمعهما بعد فيلم "مندوب مبيعات". (فوشيا)