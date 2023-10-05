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فنون ومشاهير

ماجدة الرومي تودّع 2023 في العلا

Lebanon 24
05-10-2023 | 16:00
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تعود الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، إلى الغناء في قاعة مرايا الأيقونية في وادي عشار، ضمن فعاليات مهرجان "لحظات العلا" في المملكة العربية السعودية؛ لتودع العام الحالي بأشهر أغانيها أمام جمهورها السعودي.
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الحفل الغنائي الثاني لـ"ملاك الطرب العربي" الذي ستحييه في قاعة مرايا، سيكون موعده يوم 29 كانون الاول المقبل، ومن المقرر أن يسبقه حفل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على أن يتبعه يوم 12 كانون الثاني 2024 حفل النجم السعودي عبادي الجوهر.

وأعلن القائمون على المهرجان، أنه سيتم طرح تذاكر حفل ماجدة الرومي في العلا قريبًا.

يذكر أن الرومي كانت قد غنّت في "العلا" في 2021، كما أحيت في وقت سابق حفلات في كل من جدّة والرياض، وشهدت حضورًا جماهيريًّا. (فوشيا)  
المصدر: فوشيا
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