ظهرت بإطلالة جريئة.. ماريتا الحلاني تلفت الأنظار في باريس والجمهور يغازلها: "ملكة جمال" (صور)

نشرت ماريتا الحلاني صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

ولفتت ماريتا الأنظار بإطلالتها الجريئة في باريس، حيث ارتدت "كروب توب" باللون الأبيض ونسقت معها بنطال أسود مع حقيبة باللون الأحمر.

ونالت اطلالة ماريتا اعجاب الجمهور فقال أحدهم: "ملكة جمال شو ما لبستي".