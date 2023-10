نشر الفنان العراقي سيف نبيل مقطع فيديو جديد عبر حسابه الخاص على انستغرام.

وظهر نبيل وهو يرقص بانسجام ورومنسية مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل، على أنغام أغنية: love me like you do، وقد علق على المقطع قائلا: "حبينا اليوم انا وداليدا نروح نغيّر جوّ".

ولكن يبدو أن ما فعله سيف وداليدا لم يعجب الجمهور، فقال أحدهم: "من حضن عمرو دياب لحضن سيف نبيل"، وتابع اخر: "شو سريعة بالتخطي".

يذكر أن داليدا أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بصور لها وللفنان المصري عمرو دياب حيث تساءل البعض عما إذا كانت تجمعهما علاقة غرامية، الا أن الأخيرة أنهت الجدال وقالت إن الصور عفوية. (رصد لبنان24)