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فنون ومشاهير

"العالم بدها تحكي"... دانييلا رحمة ترد على حقيقة خلافها مع ماغي بوغصن

Lebanon 24
06-10-2023 | 03:52
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نفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الأخبار التي ترددت حول خلافها مع الفنانة ماغي بوغصن، مؤكدة على علاقة الصداقة التي تجمع بينهما.

وكشفت "دانييلا  خلال حديث خاص أنها تواصلت هاتفيا مع ماغي بو غصن مؤخراً لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت: "العالم بدها تحكي لو شو ما صار".
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وأعربت دانييلا" عن سعادتها بإعادة التعاون مع الممثل محمد الأحمد، مشيرة إلى أن الجمهور أحب هذه الثنائية في مسلسل "للموت"، ما يضع على عاتقهما مسؤولية الظهور بصورة مختلفة بعيدة عن التكرار.

وتمنت بطلة مسلسل "للموت" النجاح لثنائيتها مع الممثل قصي خولي الذي تخوض إلى جانبه السباق الرمضاني 2024، وأشارت إلى أنها ليست خائفة من موضوع المقارنة، لأن هذا الأمر يحدث عادة مع معظم الثنائيات.

وتطرقت "دانييلا" إلى تكريمها كأفضل ممثلة لبنانية ضمن فعاليات "مهرجان العراق الدولي" الذي نظمته الفنانة شذى حسون، كاشفة أنها أصرّت على الحضور لاستلام هذه الجائزة على الرغم من مرضها وانهماكها بالتصوير.
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