26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كاظم الساهر يحدد موعد ألبومه الجديد.. ويكشف عن حفلاته المقبلة
Lebanon 24
06-10-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعيش الفنان كاظم الساهر، نشاطاً فنياً مكثفاً هذه الأيام، فبعدما أمضى إجازة امتدت إلى قرابة الشهر في بيته الفاخر بمنطقة ماربيا بإسبانيا، عقب نجاح حفلات موسمه الصيفي، يعود «القيصر» وفي جعبته العديد من المفاجآت الفنية، التي ينتظرها جمهوره الكبير.
Advertisement
وبعد أن أحيا حفلين جماهيريين للجاليات العربية في السويد وألمانيا، يتحضر الساهر للمشاركة في «مهرجان الغناء بالفصحى»، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين 12 و15 تشرين الاول الحالي، على خشبة مسرح أبو بكر سالم في «بوليفارد رياض سيتي»، حيث سيغني في الليلة الثانية مساء الجمعة المقبل، في حفل يجمعه بالفنانة جاهدة وهبي، والموهبة السعودية أروى، قبل أن يلتقي جمهوره في سلطنة عمان، مساء يوم 24 تشرين الثاني المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويجدد لقاءه مع جمهوره الإماراتي بحفلين متتاليين، يومَيْ 22 و23 كانون الاول المقبل في «دبي أوبرا»، على أن يختتم حفلاته لهذا العام في بيروت، بحفل يحييه مساء يوم 30 كانون الاول المقبل.
وحول ألبومه الغنائي الجديد، كشف المايسترو ميشال فاضل، الذي تولى التوزيع الموسيقي لجميع أغاني الألبوم، أنه سيصدر منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، بعد عامين من التحضيرات، وقال في تصريحات صحافية إن الساهر أنجز 25 أغنية، اختار 12 منها لتقديمها في الألبوم الجديد، الذي يتضمن أغنيات من أشعار الراحلَيْن: نزار قباني وكريم العراقي، فضلاً عن تقديمه أغنيات من كلماته، ولشعراء آخرين، منهم: أسعد الغريري، داوود الغنام، خليل عيلبوني، ياسر البيلي، جومانة، ودارين شبير. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة (فيديو)
15:39 | 2023-10-05
05/10/2023 03:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة لملكة جمال لبنان وعارضة ازياء شهيرة.. بإطلالة مثيرة وجريئة (صور)
Lebanon 24
وصيفة لملكة جمال لبنان وعارضة ازياء شهيرة.. بإطلالة مثيرة وجريئة (صور)
14:00 | 2023-10-05
05/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تكشف مرضها: أنا زهقت (صورة)
Lebanon 24
ممثلة شابة تكشف مرضها: أنا زهقت (صورة)
14:00 | 2023-10-05
05/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
03:00 | 2023-10-06
06/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
09:58 | 2023-10-06
06/10/2023 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:15 | 2023-10-06
نادين نجيم توجه رسالة غامضة من خلال مقطع فيديو.. والجمهور يؤكد: قصدت طليقها رجل الاعمال
08:00 | 2023-10-06
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
07:15 | 2023-10-06
بحركة جريئة مشابهة لوالدتها.. زينب ابنة هيفا وهبي تستعرض جسمها (صور)
04:32 | 2023-10-06
بالفيديو: مايا دياب بشعر أسود وملابس غريبة.. والجمهور ينتقدها: "شو هاللبس متل الشحادين!"
03:52 | 2023-10-06
"العالم بدها تحكي"... دانييلا رحمة ترد على حقيقة خلافها مع ماغي بوغصن
01:38 | 2023-10-06
بعد قبلة عمرو دياب.. داليدا خليل ترقص برومنسية في أحضان فنان عراقي شهير والجمهور: "شو سريعة" (فيديو)
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
06/10/2023 20:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
06/10/2023 20:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
06/10/2023 20:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24