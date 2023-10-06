كاظم الساهر يحدد موعد ألبومه الجديد.. ويكشف عن حفلاته المقبلة

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يعيش الفنان كاظم الساهر، نشاطاً فنياً مكثفاً هذه الأيام، فبعدما أمضى إجازة امتدت إلى قرابة الشهر في بيته الفاخر بمنطقة ماربيا بإسبانيا، عقب نجاح حفلات موسمه الصيفي، يعود «القيصر» وفي جعبته العديد من المفاجآت الفنية، التي ينتظرها جمهوره الكبير.وبعد أن أحيا حفلين جماهيريين للجاليات العربية في السويد وألمانيا، يتحضر الساهر للمشاركة في «مهرجان الغناء بالفصحى»، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين 12 و15 تشرين الاول الحالي، على خشبة مسرح أبو بكر سالم في «بوليفارد رياض سيتي»، حيث سيغني في الليلة الثانية مساء الجمعة المقبل، في حفل يجمعه بالفنانة جاهدة وهبي، والموهبة السعودية أروى، قبل أن يلتقي جمهوره في سلطنة عمان، مساء يوم 24 تشرين الثاني المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويجدد لقاءه مع جمهوره الإماراتي بحفلين متتاليين، يومَيْ 22 و23 كانون الاول المقبل في «دبي أوبرا»، على أن يختتم حفلاته لهذا العام في بيروت، بحفل يحييه مساء يوم 30 كانون الاول المقبل.وحول ألبومه الغنائي الجديد، كشف المايسترو ميشال فاضل، الذي تولى التوزيع الموسيقي لجميع أغاني الألبوم، أنه سيصدر منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، بعد عامين من التحضيرات، وقال في تصريحات صحافية إن الساهر أنجز 25 أغنية، اختار 12 منها لتقديمها في الألبوم الجديد، الذي يتضمن أغنيات من أشعار الراحلَيْن: نزار قباني وكريم العراقي، فضلاً عن تقديمه أغنيات من كلماته، ولشعراء آخرين، منهم: أسعد الغريري، داوود الغنام، خليل عيلبوني، ياسر البيلي، جومانة، ودارين شبير. (زهرة الخليج)