نادين نجيم توجه رسالة غامضة من خلال مقطع فيديو.. والجمهور يؤكد: قصدت طليقها رجل الاعمال

وجَّهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، تهدد فيها كل من يحاول اختبار صبرها، بإظهار جانبها المظلم.

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ونشرت نادين فيديو باللونين الأسود والأبيض مرفق بمقطع صوتي يقول: إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها. ونشرت نادين فيديو باللونين الأسود والأبيض مرفق بمقطع صوتي يقول: إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.