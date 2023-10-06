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فنون ومشاهير
نادين نجيم توجه رسالة غامضة من خلال مقطع فيديو.. والجمهور يؤكد: قصدت طليقها رجل الاعمال
Lebanon 24
06-10-2023
|
10:15
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وجَّهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، تهدد فيها كل من يحاول اختبار صبرها، بإظهار جانبها المظلم.
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ونشرت نادين فيديو باللونين الأسود والأبيض مرفق بمقطع صوتي يقول: إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.
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ولم تكشف نادين مَن المعني برسالتها، لكن البعض تكهن أنها تشير إلى زوجها السابق، رجل الأعمال هادي أسمر، في ظل الخلافات بينهما حول حضانة طفليهما "جوفاني وهيفين"، وخصوصا انّها ليست المرة الاولى التي توجه فيها نادين مثل هذه الرسائل عبر السوشيل ميديا.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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