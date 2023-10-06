Advertisement

فنون ومشاهير

نادين نجيم توجه رسالة غامضة من خلال مقطع فيديو.. والجمهور يؤكد: قصدت طليقها رجل الاعمال

Lebanon 24
06-10-2023 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1114272-638322070973417356.PNG
Doc-P-1114272-638322070973417356.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجَّهت الفنانة نادين نسيب نجيم رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، تهدد فيها كل من يحاول اختبار صبرها، بإظهار جانبها المظلم.
 
Advertisement


ونشرت نادين فيديو باللونين الأسود والأبيض مرفق بمقطع صوتي يقول: إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.
 



ولم تكشف نادين مَن المعني برسالتها، لكن البعض تكهن أنها تشير إلى زوجها السابق، رجل الأعمال هادي أسمر، في ظل الخلافات بينهما حول حضانة طفليهما "جوفاني وهيفين"، وخصوصا انّها ليست المرة الاولى التي توجه فيها نادين مثل هذه الرسائل عبر السوشيل ميديا.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-10-06
08:00 | 2023-10-06
07:15 | 2023-10-06
04:32 | 2023-10-06
03:52 | 2023-10-06
01:38 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24