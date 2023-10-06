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فنون ومشاهير

نجوى كرم تطلّ على جمهورها بعفوية.. ما قصّة الفستق؟

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:30
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نشرت الفنانة نجوى كرم مجموعة من مقاطع الفيديو العفوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت الفيديوهات تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور وصل إلى آلاف المشاهدات، حيث تحدثت نجوى في المقاطع المصورة عن ألبومها الجديد، وشاركت مقاطع أخرى وهي تغني.
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كما كشفت أنها تحضّر حالياً لألبوم جديد، وأنها كانت تؤجل الخطة بسبب الأغاني المنفردة، وقالت: "أنا ممتنة لأني لم أنشر أغنية منفردة، ولن أعود للأغاني المنفردة إلا بمزاجي، ولا أعتقد أن هذا سوف يحصل مجدداً، حالياً أنوي التحضير لألبوم جديد، لكن لن أخبركم الكثير عنه حتى لا تستمروا بملاحقتي بالأسئلة عنه، وعن مواضيع الأغاني والاقتراحات التي سوف تصلني عن نمط الأغاني، لهذا لن أفصح عن أي شيء فما زلت أفكر وأدرس الموضوع".
 
وفي فيديو آخر، شاركت نجوى جمهورها قصة الفستق الذي كانت تأكله بكثرة أثناء تصوير برنامج "Arabs got talent"، وأيضاً في استديو الملحن فادي جيجي الذي تحدثت عن وسواسه بالنظافة بشيء من الدعابة والمرح.

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