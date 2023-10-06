والد النجمة العالمية يخضع لعملية بعد معاناته من عدوى خطيرة

أفادت تقارير بنقل والد النجمة الأميركية بريتني سبيرز، "جيمي سبيرز"، إلى المستشفى إثر مشاكل صحية خطيرة.



ووفق موقع "بيج 6"، خضع سبيرز لعملية جراحية بعد معاناته من عدوى خطيرة، حيث تواجد في منشأة خاصة بالأمراض المعدية لأسابيع.

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هذا ونفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأخبار التي تزعم توجه جيمي إلى مركز إعادة التأهيل للعلاج من إدمانه على الكحول.



وتأتي هذه الأخبار، بعدما نشر موقع "TMZ"، في شهر اب الفائت، خبرًا يؤكد نقل سبيرز إلى المستشفى منذ عدة أشهر، نتيحة معاناته من مضاعفات عملية استبدال الركبة التي خضع لها منذ عقود.



