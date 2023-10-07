انجي خوري تحجبت.. والكشف عن تعرّضها لعملية اختطاف واعتداء إليكم التفاصيل (صور)

كشفت جويل بدر وهي مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض السورية انجي خوري لعملية اختطاف واعتداء من مجهولين.



ونشرت بدر صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل ظهرت فيها انجي خوري وهي تضع الحجاب، وكتبت تعليقا على الصورة:"ان الله يهدي من يشاء مبروك الحجاب يا قلبي، هيدي البنت نظلمت كتير وربنا ما تركا انا كنت دايما بعرف انها انسانة طاهرة وطفلة أذوها ودمروها لوصلت للاشيا البشعة اللي عملتها، الحمدلله".

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ثم نشرت جويل صوراً لأنجي تظهر التعنيف الذي تعرضت له، وكتبت تعليقا:"حسبي الله ونعم الوكيل، الحمدلله ع سلامة أنجي خوري بعد تعرضها للخطف والتهديد من قبل أشخاص ما بخافوا ربهم ومؤامرة ضد أدهم نابلسي وأنجي خوري".



