ممثلة شهيرة تحذف صورها مع زوجها وتثير الجدل حول طلاقهما

أثارت الفنانة شيري عادل جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيامها بحذف صورها مع زوجها الممثل طارق صبري من حسابها الشخصي على "إنستغرام"، من دون أن تلغي متابعته، الأمر الذي أثار الحديث بين الجمهور حول انفصالهما.

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