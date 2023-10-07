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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تحذف صورها مع زوجها وتثير الجدل حول طلاقهما

Lebanon 24
07-10-2023 | 09:47
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أثارت الفنانة شيري عادل جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيامها بحذف صورها مع زوجها الممثل طارق صبري من حسابها الشخصي على "إنستغرام"، من دون أن تلغي متابعته، الأمر الذي أثار الحديث بين الجمهور حول انفصالهما.
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ومن جانبه، لم يحذف طارق صبري صوره مع شيري عادل من حسابه الشخصي، وأدلى بتصريحات صحافية نفى فيها الطلاق مفسراً ما حدث بإنه قد يكون خللاً في حساب شيري، والتي لم تكشف حتى الآن الأسباب التي دفعتها لحذف صورها معه، او حتى التعليق على أخبار انفصالهما.

يذكر أن حفل زواج شيري عادل وطارق صبري، أقيم في أجواء عائلية بحضور عائلتي الزوجين وبعض الأصدقاء فقط وأقيم الحفل في المنزل. (لها) 
المصدر: لها
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