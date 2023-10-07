فاجأ الجميع بخبر ابتعاده.. مغني شهير يعلن توقفه عن الغناء بسبب المرض





وقال دريك لبرنامج إذاعي على محطة "Power 105.1 FM" في مدينة نيويورك، "أشعر بالحزن الشديد لأنني أعلن أنني سأضطر للانسحاب من جولتي الحالية بسبب المرض، لقد كنت أكافح من أجل صحتي العقلية والجسدية في الأسابيع الأخيرة، وأعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أخذ قسط من الراحة والاستجمام حتى أتمكن من العودة".

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وأضاف دريك: "أنا آسف للغاية لكل المعجبين الذين كانوا يخططون لحضور حفلاتي. أنا أعمل بجد لأعود إلى المسرح في أقرب وقت ممكن". أعلن المغني الشهير دريك غراهام، اليوم السبت توقفه عن الغناء بسبب مرض لم يكشف عن ماهيته.وقال دريك لبرنامج إذاعي على محطة "Power 105.1 FM" في مدينة نيويورك، "أشعر بالحزن الشديد لأنني أعلن أنني سأضطر للانسحاب من جولتي الحالية بسبب المرض، لقد كنت أكافح من أجل صحتي العقلية والجسدية في الأسابيع الأخيرة، وأعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أخذ قسط من الراحة والاستجمام حتى أتمكن من العودة".وأضاف دريك: "أنا آسف للغاية لكل المعجبين الذين كانوا يخططون لحضور حفلاتي. أنا أعمل بجد لأعود إلى المسرح في أقرب وقت ممكن".

ولم يكشف دريك عن أي تفاصيل حول مرضه، حتى بعد نشر بيان توقفه على حسابه عبر موقع تويتر، والذي فاجأ جمهوره والمحبين بخبر ابتعاده وتوقفه عن الغناء.



من جانبهم؛ ردّ العديد من نجوم الغناء على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بتعليقات للفنان دريك، فقال مغني الراب الأميركي ذا ويكند: "أتمنى لك الشفاء العاجل، صديقي".



أما المغنية الأميركية سيلينا غوميز: "أحبك، دريك. أتمنى لك كل التوفيق في رحلتك إلى الشفاء". فيما كتب مغني الراب الأميركي كوداك بلاك: "لا أستطيع أن أصدق أنك لن تكون في الجولة. أتمنى لك كل التوفيق في الشفاء".



وكذلك جاستين بيبر، نشر صورة له مع دريك على حسابه على إنستغرام، وعلق عليها قائلًا: "أنا أشعر بك، يا أخي. أتمنى لك كل التوفيق في رحلتك إلى الشفاء".



ويأتي إعلان دريك عن الانسحاب من جولته بعد إطلاق ألبومه الجديد "هارد كادوري" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتصدّر قوائم المبيعات في جميع أنحاء العالم.



ويعتبر دريك أحد أشهر فناني الهيب هوب في العالم، وقد فاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك 15 جائزة جرامي. (فوشيا)