خبر يهز الوسط الفنّي.. وفاة فنان شهير إثر أزمة قلبية

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توفي الفنان محمد بطاوي، أحد نجوم مسرح مصر، ومسلسل اللعبة، وذلك إثر أزمة قلبية.وقامت صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر اليوم السبت بأحد مساجد الفيوم، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.ونعى الفنان الشاب محمد البيه، صديقه الفنان الراحل محمد بطاوي، عبر "فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان محمد بطاوي، وآدي كمان حلم وما تحققش".والفنان الراحل محمد بطاوي من طلاب الصف الثالث للمعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها عروض مسرح مصر ومسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"100 وش"، وشارك مؤخراً في مسلسل "البيت بيتي" مع كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر. (سيدتي)