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فنون ومشاهير
محمد رمضان يثير الجدل.. هكذا سخر من مهندس الصوت في حفله
Lebanon 24
07-10-2023
|
23:00
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أحيا الفنان محمد رمضان حفلاً ضخماً في ستاد أسوان، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر "أكتوبر" المجيد، وسط حشد كبير من الجمهور.
وقدم رمضان خلال الحفل العديد من الأغاني للجمهور، ومنها: "نمبر وان"، "Come Baby Come"، "مافيا"، "فيرساتشي"، "متعودة"، "على الله"، "بم بم بم بم"، "خمسة خمسة".
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وخلال الحفل أثار رمضان الجدل بعد سخريته من مهندس الصوت الخاص بالحفل، حيث وجه كلامه له أمام الجمهور، قائلاً: "أنت بتعاندني؟ أنت بتشتغل مع مغني بينزل في أفراح وأنا مبشتغلش كتير ومبشتغلش أفراح؟! أنا قولت خلي الكنترول عندي".
ثم حاول رمضان تعديل الموقف ليوجه كلامه لمهندس الصوت بعد انتهائه من إحدى أغانيه: "مهندس الصوت العظيم.. هات بوسة". (لها)
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