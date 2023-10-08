Advertisement

فنون ومشاهير

رولا يموت شقيقة هيفا وهبي في المُستشفى.. وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1114746-638323306340832127.png
Doc-P-1114746-638323306340832127.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت العارضة والمغنية رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وكشفت رولا انها تعرضت لوعكة صحية وتخضع للعلاج في المُستشفى.
 
Advertisement
وعلّقت على الصور قائلة: "الحمدالله عكل شي بس لازملي راحة".
 
مواضيع ذات صلة
بحركة جريئة مشابهة لوالدتها.. زينب ابنة هيفا وهبي تستعرض جسمها (صور)
lebanon 24
08/10/2023 11:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"دخلت المستشفى على رجليّ وخرجت على كرسي".. فنان عربي شهير يكشف حالته الصحية (صورة)
lebanon 24
08/10/2023 11:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي باطلالة مثيرة.. استعرضت خواتم الالماس والحقيبة باهظة الثمن (صور)
lebanon 24
08/10/2023 11:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى بحالة حرجة... وفاة وزير روسي سابق (صورة)
lebanon 24
08/10/2023 11:55:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رولا يموت

هيفا وهبي

صور

انستغرام

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2023-10-08
03:34 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
02:47 | 2023-10-08
23:10 | 2023-10-07
23:00 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24