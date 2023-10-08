رولا يموت شقيقة هيفا وهبي في المُستشفى.. وهذا وضعها (صورة)

نشرت العارضة والمغنية رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وكشفت رولا انها تعرضت لوعكة صحية وتخضع للعلاج في المُستشفى.

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وعلّقت على الصور قائلة: "الحمدالله عكل شي بس لازملي راحة".