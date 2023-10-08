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فنون ومشاهير
رولا يموت شقيقة هيفا وهبي في المُستشفى.. وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
08-10-2023
|
01:00
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نشرت العارضة والمغنية رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وكشفت رولا انها تعرضت لوعكة صحية وتخضع للعلاج في المُستشفى.
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وعلّقت على الصور قائلة: "الحمدالله عكل شي بس لازملي راحة".
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