في أحدث ظهور لها... شام الذهبي بملامح حمل واضحة

أصبحت ملامح الحمل واضحة على شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في حفل خطوبة أحد أقاربها.

وأطلت شام في الصور وبدت أنها أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان.

ووثقت شام على الصورة قائلة: "نحتفل اليوم بخطوبة ابن عمنا، ألف مبروك حبيبي أحمد ضياء".





وفي الثاني عشر من تموز الماضي أعلنت ابنة أصالة عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

ووثقت شام مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: "نحن الاثنين.. فقط حتى الآن"، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحوا ثلاثة.





وكانت شام الذهبي قد أثارت التساؤلات خلال حفل زفاف خالها أنس نصري قبل أشهر قليلة، بعدما ظهرت إلى جانب زوجها، وكذلك والدتها وزوجها الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، وهي تضع يدها على بطنها وكأنها تشير إلى حملها.

وكان من بين أكثر التعليقات على الصورة التي حصدت تفاعلا واسعا هو السؤال "شام حامل؟".





يذكر أن شام احتفلت بزفافها من أحمد هلال في شهر آذار 2022، وقد استذكرت أصالة مرور عام على هذه المناسبة السعيدة قبل أشهر قليلة، فقالت: "ملاكي وحياتي ودنيتي شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعة من قلبي وروحي ومرّت سنة برحلتكم.. الله يجعلها سنين طويلة سعيدة فيها كلّ النجاح والسعادة والسلام والرضا وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسوا أحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوة".