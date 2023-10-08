بسبب "طوفان الأقصى".. نجم عالمي يلغي حفله في تل أبيب ويغادر إلى دولة عربية

غادر نجم البوب الأميركي، برونو مارس، اليوم الأحد، إسرائيل متجها إلى قطر، وذلك بعد إلغاء حفلته في تل أبيب، مساء أمس السبت، إثر الهجم المباغت الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مارس يغادر مع فرقته البلاد عبر مطار بن غوريون، دون أن يتمكن من إحياء حفلته التي كانت مقررة السبت.

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ومن المقرر أن يحيي مارس حفلا في قطر، مساء اليوم الأحد.



وكان الحفل الأول الذي أحياه النجم في تل أبيب، الأربعاء، قد شهد إقبالا كبيرا، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على هجوم حركة حماس. وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الحفل الأول لمارس حضره 60 ألف شخص.



وأسفر الهجوم الذي شمل إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية وتوغل بداخل البلدات الجنوبية للبلاد، عن مقتل مئات الأشخاص أغلبهم من المدنيين.(الحرة)





