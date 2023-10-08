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فنون ومشاهير

كاظم الساهر يتحدث لأول مرة عن طفولته القاسية

Lebanon 24
08-10-2023 | 23:00
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شوق "القيصر" كاظم الساهر لألبومه الغنائي الجديد، من المقرر طرحه قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن أول أغنية في الألبوم سيتم طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب هي "يا وفية"، التي كتبها الشاعر الراحل كريم العراقي.

 
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وفي التفاصيل، جاء ذلك لدى ظهور الفنان العراقي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي دبليو عربية" الألمانية، حيث غنى بعضًا من كلمات "يا وفية".

 

وروى كاظم كيف أن والدته ألهمته بالغناء والدفاع عن المرأة، مشيرًا إلى أنه عاش طفولة قاسية، فمنزلهم آنذاك لم يكن فيه "مُبرد هواء" رغم أن الحرارة كانت تصل إلى 50 درجة مئوية.

 

وتابع: "كنا أنا وأخي نأخذ طبق الطعام نهفي لوالدي الذي كان يشتغل ويتعب، ورغم كل ذلك كانت والدتي تدخل إلى المطبخ، علمًا أنه لا توجد به نافذة، لذا حرصت على أن ترافقني منذ خطوتي الأولى".


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