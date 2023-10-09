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فنون ومشاهير

بعد إعجابها بمنشور يدعم إسرائيل.. ممثلة تركية شهيرة تتعرّض للهجوم (صورة)

Lebanon 24
09-10-2023 | 00:07
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أحدثت الممثلة التركية الشهيرة هازال كايا ضجة كبيرة وحالة من الغضب بعد وضعها علامة الإعجاب على منشور يدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ووضعت كايا علامة الإعجاب عبر منشور على إنستغرام يتضامن مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي التفاصيل نشرت النجمة العالمية ايمي شومر صورة وفيديوهات من الأحداث الأخيرة في فلسطين وأرفقتها بتعليق طويل يصف حركة حماس بـ "الإرهابية" وأن تمويلها من إيران.
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وأشارت شومر في منشورها إلى تعرض العائلات والنساء والأطفال للاعتقال والتشريد والعنف من قبل حركة حماس.

وأثار تفاعل كايا مع المنشور ووضعها علامة الإعجاب في إشارة إلى موافقتها على ما يحتويه، ضجة كبيرة ضد الممثلة التركية، حيث انتقل العديد من رواد السوشال ميديا للحديث عن تصرف كايا ومهاجمتها.

وأطلق عدد كبير حملات من أجل إلغاء متابعة الممثلة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعة أعمالها لتضامنها مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واللافت أن كايا قامت لاحقًا بإزالة علامة الإعجاب، مما يشير إلى تعرضها للهجوم للانتقاد مما دفعها للتراجع عن الأمر.(البوابة)

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