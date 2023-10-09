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فنون ومشاهير
بعد أدائها مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تخضع لجلسة تصوير بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
09-10-2023
|
03:53
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نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت قمر خلال خضوعها لجلسة تصوير بتوب شبيهة باللانجري او الملابس الداخلية من الدانتيل الأسود.
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وانقسمت تعليقات المُتابعين حول هذه الإطلالة، فمنهم من أثنى عليها والبعض الآخر انتقدها لجرأتها.
وكانت قمر نشرت منذ فترة مجموعة صور وفيديوهات وهي ترتدي حجابا أبيض وبدون مساحيق من أمام الكعبة، حيث أدت مناسك العمرة في ثاني زيارة لها إلى السعودية.
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