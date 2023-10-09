Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أدائها مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تخضع لجلسة تصوير بملابس داخلية! (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1115339-638324459435930423.jpg
Doc-P-1115339-638324459435930423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة قمر صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت قمر خلال خضوعها لجلسة تصوير بتوب شبيهة باللانجري او الملابس الداخلية من الدانتيل الأسود.
 
Advertisement
 
 
وانقسمت تعليقات المُتابعين حول هذه الإطلالة، فمنهم من أثنى عليها والبعض الآخر انتقدها لجرأتها.

وكانت قمر نشرت منذ فترة مجموعة صور وفيديوهات وهي ترتدي حجابا أبيض وبدون مساحيق من أمام الكعبة، حيث أدت مناسك العمرة في ثاني زيارة لها إلى السعودية.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2023-10-09
02:21 | 2023-10-09
00:51 | 2023-10-09
00:07 | 2023-10-09
23:00 | 2023-10-08
16:00 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24