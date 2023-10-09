27
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دخلت في موجة بكاء شديدة... شذى حسون تعتذر بسبب نشيد "موطني"
Lebanon 24
09-10-2023
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن استيائها من كم الانتقادات والسخرية الذين تعرضت لهما؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبته أثناء أدائها نشيد "موطني" في افتتاح الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العراق الدولي.
Advertisement
شذى، التي حلَّت ضيفةً في برنامج "بتوقيت العاصمة"، أكَّدت أنها تعرف كلمات القصيدة؛ إذ أدتها في أكثر من محفل وطني؛ لكنها شعرت بالضغوطات أثناء فترة التحضير للمهرجان.
واعتذرت شذى من الجمهور العراقي بسبب خذلانها لهم، مؤكدةً أنها لم تتقصد الأمر على الإطلاق.
ودخلت شذى في موجة بكاء أثناء ردها على منتقدي إطلالات الفنانات في المهرجان، والتي وصفت بالجريئة، قائلة: "عندي 1500 ضيف.. عافوا كل هل الأشخاص وراحوا على شخصين، والله حرام.. هذا جهد مو سهل، ما حدا عاش يلي عشناه".
ونفت مسؤوليتها عن إطلالاتهم، حتى وإن كانت رئيسة المهرجان، قائلة: "أنا لست مسؤولة عنهم، ما أقدر أوقف على الوحدة، عندي 1500 ضيف، هاي الفئة وهاي النوعية من السيدات موجودة في العراق، ما نقدر نشيلهم.. شلون أكون مسؤولة عن هندام أي وحدة تيجي".
وشددت على أن الجميع يدرك أن العراق بلد محافظ، فتوجب عليهم احترام المكان وعدم اختيار أزياء بهذا الشكل.
Advertisement
الأكثر قراءة
زواجها لم يدم طويلاً... فنانة لبنانيّة تعيش قصّة حبّ جديدة حبيبها قام بتقبيلها تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
زواجها لم يدم طويلاً... فنانة لبنانيّة تعيش قصّة حبّ جديدة حبيبها قام بتقبيلها تعرفوا إليه (فيديو)
09:00 | 2023-10-08
08/10/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
00:51 | 2023-10-09
09/10/2023 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تعني "حالة الحرب" التي أعلنتها إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا تعني "حالة الحرب" التي أعلنتها إسرائيل؟
10:00 | 2023-10-08
08/10/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُعاني من المرض عينه... حبيبة فنان لبنانيّ متزوّج تُرحّل من دولة عربيّة بعد إصابتها بفيروس نقص المناعة
Lebanon 24
يُعاني من المرض عينه... حبيبة فنان لبنانيّ متزوّج تُرحّل من دولة عربيّة بعد إصابتها بفيروس نقص المناعة
10:26 | 2023-10-08
08/10/2023 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جربيها.. حيلة ذكية للتخلص من تعجن الأرز أثناء الطهي
Lebanon 24
جربيها.. حيلة ذكية للتخلص من تعجن الأرز أثناء الطهي
14:00 | 2023-10-08
08/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2023-10-09
ممثل لبناني شهير يفقد أعز الناس.. وينشر ورقة النعوة
03:53 | 2023-10-09
بعد أدائها مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تخضع لجلسة تصوير بملابس داخلية! (فيديو)
02:21 | 2023-10-09
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك
00:51 | 2023-10-09
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
00:07 | 2023-10-09
بعد إعجابها بمنشور يدعم إسرائيل.. ممثلة تركية شهيرة تتعرّض للهجوم (صورة)
23:00 | 2023-10-08
كاظم الساهر يتحدث لأول مرة عن طفولته القاسية
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
09/10/2023 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
09/10/2023 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
09/10/2023 15:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24