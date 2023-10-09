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فنون ومشاهير

دخلت في موجة بكاء شديدة... شذى حسون تعتذر بسبب نشيد "موطني"

Lebanon 24
09-10-2023 | 05:08
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أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن استيائها من كم الانتقادات والسخرية الذين تعرضت لهما؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبته أثناء أدائها نشيد "موطني" في افتتاح الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العراق الدولي.

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شذى، التي حلَّت ضيفةً في برنامج "بتوقيت العاصمة"، أكَّدت أنها تعرف كلمات القصيدة؛ إذ أدتها في أكثر من محفل وطني؛ لكنها شعرت بالضغوطات أثناء فترة التحضير للمهرجان.

واعتذرت شذى من الجمهور العراقي بسبب خذلانها لهم، مؤكدةً أنها لم تتقصد الأمر على الإطلاق.

ودخلت شذى في موجة بكاء أثناء ردها على منتقدي إطلالات الفنانات في المهرجان، والتي وصفت بالجريئة، قائلة: "عندي 1500 ضيف.. عافوا كل هل الأشخاص وراحوا على شخصين، والله حرام.. هذا جهد مو سهل، ما حدا عاش يلي عشناه".

ونفت مسؤوليتها عن إطلالاتهم، حتى وإن كانت رئيسة المهرجان، قائلة: "أنا لست مسؤولة عنهم، ما أقدر أوقف على الوحدة، عندي 1500 ضيف، هاي الفئة وهاي النوعية من السيدات موجودة في العراق، ما نقدر نشيلهم.. شلون أكون مسؤولة عن هندام أي وحدة تيجي".

وشددت على أن الجميع يدرك أن العراق بلد محافظ، فتوجب عليهم احترام المكان وعدم اختيار أزياء بهذا الشكل.
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