عابد فهد يغرّد عن فلسطين ويغضب الجمهور: "القدس كاملة يا مثقف"

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تعرض الممثل السوري عابد فهد لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، الامر الذي اغضب المتابعين فانهالت التعليقات التي جاء فيها: "القدس كاملة يا مثقف"، ليرد عليه عابد فهد قائلا: "خطأ"، فما كان من متابع آخر إلا أن طلب منه حذف هذا الخطأ.وفي وقت، نشر الممثل السوري تغريدة ثانية قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس"، ليتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، اذ كتب أحدهم: "ايه هيك ها عطيتك شوية وقت قلت اكيد رح يظبطها.. احسنت استاذ عابد.. عاصمتها القدس وكفى"، في حين قال آخر: "كنت متأكد انك رح تتدارك الخطأ غير المقصود".