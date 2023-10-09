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فنون ومشاهير

عابد فهد يغرّد عن فلسطين ويغضب الجمهور: "القدس كاملة يا مثقف"

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:53
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تعرض الممثل السوري عابد فهد لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، الامر الذي اغضب المتابعين فانهالت التعليقات التي جاء فيها: "القدس كاملة يا مثقف"، ليرد عليه عابد فهد قائلا: "خطأ"، فما كان من متابع آخر إلا أن طلب منه حذف هذا الخطأ.
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وفي وقت، نشر الممثل السوري تغريدة ثانية قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس"، ليتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، اذ كتب أحدهم: "ايه هيك ها عطيتك شوية وقت قلت اكيد رح يظبطها.. احسنت استاذ عابد.. عاصمتها القدس وكفى"، في حين قال آخر: "كنت متأكد انك رح تتدارك الخطأ غير المقصود".
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