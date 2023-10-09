أنابيلا هلال "راجعة" قريباً الى الشاشة.. ما هو جديدها؟

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تعود الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في موسم آخر من برنامجها "إنت mean" على قناة mtv اللبنانية، لتواكب المتغيرات السريعة في عالم السوشال ميديا، وتسلط الضوء على آخر أحداث العالم الافتراضي.وكانت أنابيلا قد قدمت الموسم الأول من البرنامج العام الماضي، لتستضيف في كل حلقة شخصية جديدة تختارها للحديث عن القضايا والأمور المستوحاة من ما يدور في العالم الافتراضي.وفي إتصال مع "فوشيا"، أكدت أنابيلا أنها وقّعت عقداً مع قناة mtv لتقديم الموسم الثاني من برنامج "إنت مين" الذي سينطلق بثه قريباً، ولكن لغاية اليوم لم يتم تحديد موعد انطلاقته على الشاشة اللبنانية.أما بالنسبة لبرامج المواهب التي اشتهرت بتقديمها فأوضحت المقدمة اللبنانية أنه لم يعرض عليها تقديم أية برامج مواهب على قنوات عربية في هذه الفترة، على غرار "إكس فاكتور" الذي انطلق بثه على قناة "دبي" مؤخراً.جدير بالذكر أن أنابيلا كانت قد انتقلت من عالم الجمال إلى تقديم البرامج التلفزيونية في العام 2005 بعد فوزها بلقب "وصيفة ملكة جمال لبنان"، وأطلت على المشاهدين عام 2012 من خلال برنامج "أراب أيدول" على قناة mbc، وتعاونت مع الشبكة السعودية من خلال برنامج "ذا فويس كيدز" وغيره من المشاريع التلفزيونية. (فوشيا)