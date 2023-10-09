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فنون ومشاهير
ممثل لبناني شهير ينجو من الموت: سيارة مُسرعة صدمته.. وفيديو يوثق لحظة إصابته
Lebanon 24
09-10-2023
|
23:40
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نجا الممثل اللبناني وسام سعد، المعروف بشخصية أبو طلال، من حادث مروع اثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.
وفي التفاصيل، وخلال تصوير سعد احد مشاهده في الاعلان، حيث كان يسير على جانب الطريق، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة قصوى، ما ادى الى اصابته اصابات بليغة حيث تم نقله الى المستشفى على الفور وخضوعه لعدة عمليات دقيقة، اثر تعرضه لكسور وردود متعددة.
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ولاحقا نشر سعد على حسابه عبر فيسبوك، مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث من زوايا مختلفة، حيث ظهرت في احد الفيديوهات، السيارة المسرعة بشكل واضح وبدا جليّا كيف وقع الحادث.
وأرفق وسام مقاطع الفيديو بتعليق طمأن من خلاله جمهوره ومحبيه، اذ قال: "شكراً لكلّ العالم اللي اطمنِت عليي، أنا بخير، الضربة قوّية بس الله رحمني!!! الحمدلله".(الجديد)
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