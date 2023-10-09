ممثل لبناني شهير ينجو من الموت: سيارة مُسرعة صدمته.. وفيديو يوثق لحظة إصابته

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نجا الممثل اللبناني وسام سعد، المعروف بشخصية أبو طلال، من حادث مروع اثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.وفي التفاصيل، وخلال تصوير سعد احد مشاهده في الاعلان، حيث كان يسير على جانب الطريق، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة قصوى، ما ادى الى اصابته اصابات بليغة حيث تم نقله الى المستشفى على الفور وخضوعه لعدة عمليات دقيقة، اثر تعرضه لكسور وردود متعددة.ولاحقا نشر سعد على حسابه عبر فيسبوك، مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث من زوايا مختلفة، حيث ظهرت في احد الفيديوهات، السيارة المسرعة بشكل واضح وبدا جليّا كيف وقع الحادث.